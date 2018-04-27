Нацгвардия США собралась учить русский

Национальная гвардия США приобретет аудиопрограммы по изучению русского языка для гвардейцев штата Алабама.

Такая заявка размещена на сайте американских государственных закупок министерством армии США, передает RT.

Отмечается, что это должны быть «аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков «на ходу» в походных условиях».

Программы должны включать полный курс русского языка. Также размещены заявки на курсы испанского и французского.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что Пентагон планирует добавить перевод на английский с ряда иностранных языков, включая русский, в приложение MFLTS.

Оно используется американскими военными в зарубежных операциях.