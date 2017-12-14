Захарова указала на символизм «синей тряпки» в политике Запада

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вся политика западных партнеров России проходит за «синей тряпкой», которой представители американского госдепа прикрыли от видеокамер незаконное проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле.

«Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно – мы взламываем», – заявила Захарова в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия-1».

«Парниковый эффект натуральный в госдепе», – отметила она. «Вся дипломатия; да какая там дипломатия – вся политика за такой синей тряпкой», – заявила Захарова, слова которой передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что ей интересно, что будет делать представительница госдепа Хизер Науэрт, когда узнает «правду о своей стране».

Напомним, в четверг российский МИД обвинил США в «государственном разбое».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как представители американских властей стыдливо прикрыли покрывалом операцию по вторжению на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле.

Ранее Россия подготовила материалы по иску против США по захваченной российской дипсобственности.