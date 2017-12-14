Вторжение в российское консульство американцы стыдливо прикрыли покрывалом

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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 01:07  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту Министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым так же неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...

То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...
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Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
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      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Вторжение в российское консульство американцы стыдливо прикрыли покрывалом

          Вскрывая замок калитки на территорию консульства России, американцы стыдливо прикрывали свое черное дело покрывалом   25 апреля 2018, 23:05
          Фото: кадр из видео
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Редкое зрелище – государственный рейдерский захват». Так представитель МИД Мария Захарова оценила захват резиденции нашего консула в Сиэтле. Судя по поведению самих американцев, они в значительной мере согласны с оценкой российского МИДа и им было стыдно за происходящее. По крайней мере, вскрытие калитки дипведомства проходило под специально установленной ширмой – чтобы никто не видел.

          Представители американских властей взломали замок и проникли в резиденцию генконсула России в Сиэтле. Об этом в среду сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. «Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище – государственный рейдерский захват», – написала о произошедшем представитель МИД России Мария Захарова. В МИДе сейчас анализируют поступающую информацию. «Принципиальную оценку мы дадим завтра во время брифинга», – пообещала Захарова газете ВЗГЛЯД.

          «Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства проникнуть на нашу территорию», – констатировал в комментарии ТАСС дипломат, присутствовавший на месте событий, заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов.

          Забавная деталь: американцы вскрывали замок калитки на территорию консульства, прикрыв действия соответствующего работника специальным покрывалом. Судя по всему, для того, чтобы мир не облетели позорные кадры того, как США срезают замок на двери, ведущей на территорию другого государства (или зону, еще недавно бывшую таковой).

          Генконсульство в Сиэтле прекратило свою работу в конце марта. Закрытие стало следствием известного решения Дональда Трампа. Тогда, напомним, в связи с «делом Скрипаля» были высланы 48 наших дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН. Тогда же было объявлено и о закрытии консульства в Сиэтле. «Но этот шаг, скорее всего, планировался Вашингтоном заранее, просто был отложен в ожидании подходящего повода (которым и стало дело об отравлении в Солсбери)», – заявил посол России Анатолий Антонов.

          Более того, американская сторона даже не озаботилась согласованностью версий. Как напомнил Антонов, официальные представители администрации США утверждают: закрытие генконсульства России в Сиэтле вызвано его «близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика – «Боинга». «Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?» – задался вопросом посол.

          В целом ситуация с генконсульством в Сиэтле напоминает то, что происходило с консульством в Сан-Франциско, которое было закрыто задолго до дела Скрипаля, осенью прошлого года. Здание сначала было захвачено, а потом обыскано.

          После того как было закрыто само консульство в Сиэтле, все документы и вещи были перевезены в резиденцию генконсула. Об этом стало известно 2 апреля. А за несколько дней до этого появилось сообщение о том, что американские власти блокируют эту резиденцию.

          Американская сторона утверждает, что имеет полное право распоряжаться зданием, поскольку оно более не обладает дипломатической неприкосновенностью – то есть по международным нормам больше не является территорией России. Власти США нотой отозвали дипломатическую неприкосновенность здания, сообщил 30 марта генконсул Валерий Тимашов. Но есть юридическая загвоздка. Дело в том, что Москва еще не дала согласия США на снятие неприкосновенности, о чем «американским партнерам» напомнили в нашем посольстве в Вашингтоне.

          «Если здание миссии выведено из иммунитета, то американцы так действовать, может быть, имеют право. В противном случае – нет», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Что же касается собственно взлома, то «это – пиар-событие, которое рассчитано на внутренний рынок», подчеркнул Коктыш: «Оно должно продемонстрировать твердость американской власти в отношении России. Трампу надоело, что его обвиняют в том, что он российский шпион. Понятно, что это отношения России и США сильно не ухудшит, поскольку они и без того категорически плохие».

          Москва вправе ответить теперь зеркальными мерами, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Это принцип дипломатии, Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство России в Сиэтле. Однако все должно быть в рамках правового поля, – сказал РИА «Новости» сенатор. – Кроме того, МИД может вызвать американского посла для объяснений».

          Теоретически зеркальной мерой могла бы быть аналогичная «экскурсия» в закрытое генконсульство США в Петербурге. «Можно. Но не факт, что Россия будет на это размениваться», – заметил по этому поводу Кирилл Коктыш.

          Кстати, в Петербурге процесс «сдачи-приемки» обошелся без взлома замков и других показательных жестов. 31 марта в здание совершенно спокойно вошла комиссия по приему здания – представители управляющей организации ГУП «Инпредсервис». Тогда же с фасада вполне официально был снят флаг США. Для сравнения: флаг России с консульства в Сиэтле снят пока не был – такова принципиальная позиция дипломатов.


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