Вторжение в российское консульство американцы стыдливо прикрыли покрывалом

«Редкое зрелище – государственный рейдерский захват». Так представитель МИД Мария Захарова оценила захват резиденции нашего консула в Сиэтле. Судя по поведению самих американцев, они в значительной мере согласны с оценкой российского МИДа и им было стыдно за происходящее. По крайней мере, вскрытие калитки дипведомства проходило под специально установленной ширмой – чтобы никто не видел.

Представители американских властей взломали замок и проникли в резиденцию генконсула России в Сиэтле. Об этом в среду сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. «Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище – государственный рейдерский захват», – написала о произошедшем представитель МИД России Мария Захарова. В МИДе сейчас анализируют поступающую информацию. «Принципиальную оценку мы дадим завтра во время брифинга», – пообещала Захарова газете ВЗГЛЯД.

«Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства проникнуть на нашу территорию», – констатировал в комментарии ТАСС дипломат, присутствовавший на месте событий, заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов.

Забавная деталь: американцы вскрывали замок калитки на территорию консульства, прикрыв действия соответствующего работника специальным покрывалом. Судя по всему, для того, чтобы мир не облетели позорные кадры того, как США срезают замок на двери, ведущей на территорию другого государства (или зону, еще недавно бывшую таковой).

Генконсульство в Сиэтле прекратило свою работу в конце марта. Закрытие стало следствием известного решения Дональда Трампа. Тогда, напомним, в связи с «делом Скрипаля» были высланы 48 наших дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН. Тогда же было объявлено и о закрытии консульства в Сиэтле. «Но этот шаг, скорее всего, планировался Вашингтоном заранее, просто был отложен в ожидании подходящего повода (которым и стало дело об отравлении в Солсбери)», – заявил посол России Анатолий Антонов.

Более того, американская сторона даже не озаботилась согласованностью версий. Как напомнил Антонов, официальные представители администрации США утверждают: закрытие генконсульства России в Сиэтле вызвано его «близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика – «Боинга». «Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?» – задался вопросом посол.

US special services are trying to enter Russian diplomatic property in Seattle pic.twitter.com/sRGCSDOZGD — Russia in USA(@RusEmbUSA) 25 апреля 2018 г.

В целом ситуация с генконсульством в Сиэтле напоминает то, что происходило с консульством в Сан-Франциско, которое было закрыто задолго до дела Скрипаля, осенью прошлого года. Здание сначала было захвачено, а потом обыскано.

После того как было закрыто само консульство в Сиэтле, все документы и вещи были перевезены в резиденцию генконсула. Об этом стало известно 2 апреля. А за несколько дней до этого появилось сообщение о том, что американские власти блокируют эту резиденцию.

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Американская сторона утверждает, что имеет полное право распоряжаться зданием, поскольку оно более не обладает дипломатической неприкосновенностью – то есть по международным нормам больше не является территорией России. Власти США нотой отозвали дипломатическую неприкосновенность здания, сообщил 30 марта генконсул Валерий Тимашов. Но есть юридическая загвоздка. Дело в том, что Москва еще не дала согласия США на снятие неприкосновенности, о чем «американским партнерам» напомнили в нашем посольстве в Вашингтоне.

«Если здание миссии выведено из иммунитета, то американцы так действовать, может быть, имеют право. В противном случае – нет», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Что же касается собственно взлома, то «это – пиар-событие, которое рассчитано на внутренний рынок», подчеркнул Коктыш: «Оно должно продемонстрировать твердость американской власти в отношении России. Трампу надоело, что его обвиняют в том, что он российский шпион. Понятно, что это отношения России и США сильно не ухудшит, поскольку они и без того категорически плохие».

Москва вправе ответить теперь зеркальными мерами, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Это принцип дипломатии, Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство России в Сиэтле. Однако все должно быть в рамках правового поля, – сказал РИА «Новости» сенатор. – Кроме того, МИД может вызвать американского посла для объяснений».

Теоретически зеркальной мерой могла бы быть аналогичная «экскурсия» в закрытое генконсульство США в Петербурге. «Можно. Но не факт, что Россия будет на это размениваться», – заметил по этому поводу Кирилл Коктыш.

Кстати, в Петербурге процесс «сдачи-приемки» обошелся без взлома замков и других показательных жестов. 31 марта в здание совершенно спокойно вошла комиссия по приему здания – представители управляющей организации ГУП «Инпредсервис». Тогда же с фасада вполне официально был снят флаг США. Для сравнения: флаг России с консульства в Сиэтле снят пока не был – такова принципиальная позиция дипломатов.