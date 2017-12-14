Российские дипломаты рассказали, куда делись документы из консульства в Сиэтле

Консул-советник России в США Халит Айсин рассказал о том, куда делись все документы и вещи из помещения генерального консульства России в Сиэтле.

По словам дипломата, все документы и вещи были перевезены в резиденцию генконсула, где уже начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что руководство генерального консульства уведомило госдепартамент о закрытии представительства России в Сиэтле в обозначенный американской стороной срок – до конца 1 апреля.

Российские дипломаты предложили сотрудникам госдепартамента США подняться в здание и осмотреть помещение консульства, но они отказались. «Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут», – отметил российский дипломат.

Напомним, в минувший понедельник российское генконсульство в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан после того, как Вашингтон распорядился о его закрытии.

При этом российские дипломаты обвинили США в захвате резиденции генконсула в Сиэтле.