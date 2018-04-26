МИД обвинил США в «государственном разбое»

Москва требует вернуть все шесть объектов дипломатической собственности России, находящиеся в США, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Россия настаивает на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США, передает RT со ссылкой на выступление Захаровой в ходе еженедельного брифинга.

Также она назвала «возмутительным, безобразным и беспрецедентным» вторжение властей США на территорию генконсульства в Сиэтле.

«Мы рассчитываем, что и мировое сообщество обратит внимание на фактический государственный разбой, до которого скатились американские власти», – отметила официальный представитель МИД.

Кроме того, Захарова сообщила, что российских представителей не пускают на объекты даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем, передает «Интерфакс».

Она также отметила, что здание американского генконсульства и резиденция генконсула не принадлежат США, они арендованы у Санкт-Петербурга и находятся в муниципальной собственности. «Иначе говоря, у американцев в России никто ничего принадлежащего им не отбирал. Не говоря о том, что не было никаких показательных обысков в «чужом доме», и исключительно мы действуем в ответном порядке», – сказала она.

В среду представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, в помещениях включили свет.

Напомним, в начале апреля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что США должны вернуть России незаконно отобранную дипломатическую собственность

В Белом доме заявили, что России могут вернуть дипсобственность, если Москва проявит «честность намерений» по Сирии, на что в Кремле заявили, что США не имеет права выдвигать условия в этом вопросе.

Россия подготовила материалы по иску против США по дипсобственности.