Конгрессмены указали Госдепу на прославление властями Украины нацизма

Группа из 56 американских конгрессменов обратилась в Госдеп, обратив внимание на восхваление нацистов на Украине и в целом на проявление антисемитизма и восхваления коллаборационистов в ряде европейских стран, в том числе в Польше.

В документе, опубликованном на сайте члена палаты представителей Ро Ханны, сообщается, что конгрессмены выразили озабоченность в связи с прославлением на Украине «нацистских коллаборационистов Степана Бандеры и Романа Шухевича», а также ОУН* – УПА*, передает РИА «Новости».

«В особенности беспокойство вызывает тот факт, что восхваление нацистов на Украине в значительной степени поддерживается государством», – говорится в обращении.

Конгрессмены указали на то, что Украина спонсирует ревизионизм в отношении Холокоста, также в стране присутствуют иные формы антисемитизма. Они призвали Госдеп вместе с правозащитниками «противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости».

Также конгрессмены считают, что правительства Польши и Украины нужно призвать отмежеваться от «искажения информации о холокосте, восхваления лиц, сотрудничавших с нацистами, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом».

Обращение адресовано и.о. госсекретаря Джону Салливану.

Напомним, на Украине происходит героизация пособников нацистов, которых Киев, вопреки историческим фактам, пытается обелить. Киев называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями.