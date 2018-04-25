Тулеев рассказал о трех преемниках на пост главы Кузбасса

Спикер парламента Кузбасса Аман Тулеев сообщил, что до ухода с поста губернатора Кемеровской области у него было три преемника, а с нынешним и.о. главы региона Сергеем Цивилевым он якобы даже не знаком.

«Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху», – заявил экс-губернатор, пишут «Ведомости».

Тулеев добавил, что у него «в числе преемников на пост губернатора было три человека, все они из Кузбасса». Вместе с тем экс-глава региона не стал называть фамилии своих преемников.

Напомним, после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который в марте унес жизни 60 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года. Глава государства принял прошение. Однако уже 10 апреля Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Тулеева спикером регионального парламента.