Эксперимент с безусловным доходом в Финляндии решено свернуть

Правительство Финляндии отклонило запрос на дальнейшее финансирование программы безусловного базового дохода, которая закончится в 2019 году.

Первый европейский эксперимент, осуществленный при поддержке национального правительства, по предоставлению гражданам свободных денежных средств в виде безусловного основного дохода (БОД) закончится в 2019 году после того, как Финляндия решила не продолжать его и вместо этого изучить альтернативные схемы социального обеспечения, пишет The Guardian.

«Два года – слишком короткий период, чтобы иметь возможность сделать конкретные выводы из такого серьезного эксперимента. У нас должно было быть дополнительное время и больше денег для достижения надежных результатов», – заявил начальник отдела общественных связей государственного учреждения социального страхования Финляндии и руководитель этого эксперимента Олли Кангасу.

Министр финансов Орпо Петтери, напротив, считает, что необходимо изучать альтернативные модели, среди которых выделяет кредитную систему, вводимую сейчас в Великобритании.

Идея БОД – социальная концепция, адепты которой полагают, что с ее помощью возможно сократить нищету и неравенство, а также создать более компактную и менее бюрократическую систему социального обеспечения. Особо актуальной она выглядит на фоне новостей о том, что постепенная автоматизация производства в мире может угрожать сокращением до трети рабочих мест.

Эксперимент с БОД в Финляндии был начат в январе 2017 года. Ежемесячно выплачивалось 560 евро примерно 2 тыс. безработных в возрасте от 25 до 58 лет. Стоит отметить, что выплаты продолжались и в том случае, если участник программы устраивался на работу.