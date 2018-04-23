В Британии осудили автора видео с зигующим мопсом

Шотландец, обучавший мопса своей девушки выполнению нацистского приветствия, оштрафован на 800 фунтов стерлингов.

YouTube-блогер Каунт Данкула, или Марк Мичэн, был признан виновным в соответствии с Законом о средствах коммуникации после того, как выложил в сеть видео, где мопс его подруги поднимает свою лапу в ответ на «Sieg heil» и призывы к ликвидации евреев. По сообщениям Independent, видео просмотрело более 3 млн человек, это вновь подняло вопрос о границах свободы слова.

Стоит отметить, что сам Мичэн себя виновным не признает, и утверждает, что снял это видео, чтобы разыграть свою подругу.

Шерифский суд города Эйрдри признал Марка Мичэна виновным, апеллируя к намеренному использованию блогером расистских и антисемитских материалов для своего видео. По словам шерифа О'Карролла, право на свободу слова очень важно, но во всех современных демократических странах закон обязательно устанавливает некоторые ограничения на него.

Этот случай вызвал широкую дискуссию в стане сторонников свободы слова.

«Если вы не верите в право человека говорить вещи, которые могут оказаться грубо оскорбительными, то вы не верите в свободу слова», – заявил английский комик Рики Джервейс.

Кроме того, была организована кампания в поддержку Мичэна, в которой принял участие и основатель праворадикальной молодежной организации Лига английской обороны Томми Робинсон.