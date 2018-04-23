В ДТП в КНДР погибли 32 китайских туриста

В результате ДТП с туристическим автобусом в Северной Корее погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя КНДР, сообщил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

«В результате аварии погибли 32 гражданина КНР и ещё четыре северокорейских сотрудника», - приводит РИА Новости слова Лу Кана.

Ранее китайский телеканал CGTN сообщил, что более 30 человек погибли в КНДР в результате падения туристического автобуса с моста, передает RT.

Напомним, в 2016 году при падении в пруд автобуса в Китае погибли 17 человек.