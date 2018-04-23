Спецслужбы США рассказали о попытке стрелка-нудиста встретиться с Трампом

Трэвис Рейнкинг, который в воскресенье обнаженным устроил стрельбу в Нэшвилле, летом пытался попасть на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил специальный агент представительства Секретной службы США в Нэшвилле Тодд Хадсон.

В июле его задержали у Белого дома после того, как он «пересек внешний барьер безопасности». По словам Хадсона, Рейнкинг «хотел устроить встречу с президентом». После задержания у Рейнкинга изъяли четыре вида огнестрельного оружия, в том числе винтовку AR-15, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

В воскресенье в пригороде Нэшвилла американского штата Теннесси голый мужчина устроил стрельбу у кафе сети Waffle House, в результате погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения.