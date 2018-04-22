В Кабуле при взрыве у центра регистрации избирателей погибли 12 человек

В результате взрыва возле центра для регистрации избирателей в столице Афганистана Кабуле погибли 12 человек, еще 57 получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.

Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром. Взрыв устроил террорист-смертник. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся, передает РИА «Новости».

Выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей стартовала 14 апреля.

В среду боевики радикального движения «Талибан» похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана в провинции Гур.