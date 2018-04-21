Названо место прощания с Ниной Дорошиной

Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет в ее родном театре «Современник».

«Прощание состоится у нас в театре, предположительно это будет во вторник», – сказали в пресс-службе театра, передает РИА «Новости».

В субботу на 84-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Дорошина.

Дорошина сыграла множество ролей в театре и кино. Всенародную любовь она завоевала ролью Надежды в фильме «Любовь и голуби».