Генсек НАТО назвал условие улучшения отношений с Москвой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для улучшения отношений между альянсом и Москвой необходимо, чтобы Россия «уважала международное право».

Столтенберг добавил, что НАТО не собирается изолировать Россию, так как страна является соседом альянса, передает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

При этом в качестве примера для подражания он упомянул Берлин, который выступает за двусторонний подход к отношениям с Москвой.

По словам генсека НАТО, тактика ФРГ подразумевает «мощную оборону и диалог».

Ранее Йенс Столтенберг заявлял о необходимости вести диалог с Россией, несмотря на все сложности.