В Киеве признали невозможность вернуть Крым

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина не способна вернуть Крым.

В эфире телеканала «112 Украина» Тука заявил, что в данный момент Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями, передает РИА «Новости».

При этом он считает, что в долгосрочной перспективе Крым и Донбасс вернутся в состав Украины, а Россия «понесет ответственность за свои действия».

Также Тука сообщил, что его ведомство собирает свидетельства «незаконной» добычи ресурсов на территории Крыма, в том числе песка и рыбы.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

В апреле глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что экономические показатели региона превысили максимальный уровень, достигнутый Крымом в составе Украины.