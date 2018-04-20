ДНР передала Нидерландам останки погибших в крушении малайзийского Boeing

Представители самопровозглашенной ДНР передали представителям Нидерландов фрагменты тел жертв крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», – цитирует РИА «Новости» представителя генпрокуратуры ДНР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком заявил, что Украина должна ответить на некоторые вопросы по крушению малайзийского Boeing-777.

Рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины в районе вооруженного конфликта между правительственными силами и формированиями непризнанной ДНР. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Стороны конфликта отказываются признавать причастность к уничтожению самолета. В докладе Совместной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был доставлен из России, а потом возвращен обратно. Однако Москва считает следствие предвзятым, поскольку основные данные были получены от украинской стороны.