Умер советский космонавт Владимир Ляхов

В возрасте 76 лет скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Ляхов, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

«19 апреля на 77 году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», – говорится на сайте ЦПК.

Отмечается, что Ляхов относился к одному из первых поколений советских космонавтов. На его счету три космических полета общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью семь часов восемь минут.

«Владимиру Афанасьевичу было доверено выполнить длительные космические полеты основных экспедиций на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7». Он блестяще справился с задачей участия в осуществлении советско-афганского космического полета», – отмечается в сообщении.

После увольнения в запас Ляхов был председателем правления Общества дружбы СССР – Афганистан, почетным гражданином ряда городов России, возглавлял Луганское землячество.