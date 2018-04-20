ЦБ объявил о массовых сокращениях сотрудников

Заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова заявила, что реформа системы банковского надзора приведет к сокращению около 1,2 тыс. сотрудников надзорной группы по всей России.

«Будет сокращение порядка 40% сотрудников группы банковского надзора по всей стране. Ориентировочно было 2,5 тыс. человек, остается около 1,3-1,4 тыс. человек. Это распространяется на все подразделения, которые будут задействованы в реформе. Это и служба текущего банковского надзора, и департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, и департамент банковского надзора», – сказала Полякова, передает ТАСС.

Напомним, в декабре сообщалось о планах ЦБ в 2018 году сократить порядка 10% сотрудников – около 5 тыс. человек.