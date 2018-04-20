Пенсионера во Франции арестовали за неприличный жест Макрону

Пенсионер из Вогезы (Франция) был взят под стражу после того, как показал неприличный жест в сторону президента Эммануэля Макрона.

Макрон прибыл с визитом в Вогезы в среду и решил пообщаться с местными жителями. Пенсионер показал президенту средний палец, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vosges Matin.

Уточняется, что в тот же день мужчина был задержан. Его обвиняют в «оскорблении представителя государственной власти». Пенсионеру грозит наказание в виде заключения сроком до шести месяцев и штраф до 7,5 тыс. евро.

Сообщается, что мужчина сознался в содеянном.