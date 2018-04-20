Опубликовано видео преследования турецким F-16 греческого Mirage над морем

В сети появилось видео преследования турецким истребителем F-16 греческого истребителя Mirage 2000.

F-16 преследовал Mirage 2000, который нарушил воздушное пространство Турции над Эгейским морем, сообщает YeniSafak со ссылкой на турецкие ВВС .

На прошлой неделе самолет Mirage 2000 греческих ВВС потерпел крушение, упав в море возле острова Скирос. СМИ сообщали, что он мог быть сбит турецкими ВВС. Также сообщалось, что греческий истребитель поднимался в воздух на перехват турецкого самолета, нарушившего воздушное пространство Греции.