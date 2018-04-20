«Мост глупости» в Петербурге решили сделать заметнее

Петербургский мост, названный «Мостом глупости» за то, что в него постоянно врезаются грузовики, несмотря на предупреждения, решили сделать более заметным, сообщила представитель учреждения «Мостотрест».

Так, мост с надписью «Газель» не проедет» планируют частично или полностью покрыть светоотражающей краской, чтобы сделать его заметнее, передает РИА «Новости».

В данный момент «идет закупка лакокрасочных материалов на светоотражающей основе, которые планируется использовать для окраски моста».

Возможно, будет перекрашена только та часть, «под которую въезжают автомобили, но не исключено, что и мост целиком». Сроки покраски моста пока не называются.

Тем временем очевидцы сообщают, что под мостом застряла очередная «Газель». Она стала 147-й машиной, которой не удалось благополучно миновать «Мост глупости».

Ранее сообщалось об очередном грузовике, который врезался в данную конструкцию; от удара его кузов расслоился.