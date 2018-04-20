Россия запросила у Чехии выдачи экс-главы правления банка «Интеркоммерц»

Генпрокуратура запросила у Чехии выдачи бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Бугаевский объявлен в международный розыск; он обвиняется в свершении двух преступлений, предусмотренных п. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата»), передает РИА «Новости».

Запрос о выдаче Бугаевского в Россию для привлечения к уголовной ответственности был направлен чешской стороне 20 февраля 2018 года.

Напомним, Бугаевский подозревался в хищении 45 млн евро.

Банк «Интеркоммерц» лишился лицензии в 2016 году в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В мае того же года «Интеркоммерц» был признан несостоятельным (банкротом).