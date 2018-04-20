ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с пятницы, 20 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Логос».

В деятельности банка «Логос» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Кроме того, в деятельности банка зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции, говорится в сообщении на сайте Банка России.

«Логос» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 514 место в банковской системе России.