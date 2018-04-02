Разработан механизм блокировки порочащих сведений в Интернете

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий порядок блокировки в Сети сведений, порочащих честь и достоинство граждан.

Документ опубликован в базе данных парламента.

Законопроект внесен группой депутатов из «Единой России», которые предлагают внести поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает Интерфакс.

Как следует из проекта, речь идет о случаях, когда по решению суда лицу, распространившему не соответствующие действительности данные, выдан исполнительный документ с требованием об удалении доступных в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица. Предложенный механизм предусматривает, что если такое лицо не удалило сведения добровольно в сроки, установленные в исполнительном документе, тогда судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим сведениям и направляет его в Роскомнадзор. Сейчас к распространителю информации могут применяться только меры ответственности за неисполнение судебного решения.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», – говорится в пояснительной записке.