В США увидели сбои в функционировании сирийских систем ПВО

Инцидент в понедельник, когда был произведен ошибочный запуск ракет наземного базирования в Сирии, указывает на нарушение нормального функционирования сирийских систем ПВО, заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Хотел бы отметить, что вечером 16 апреля мы зафиксировали спазмовую атаку сирийских ПВО, во время которой они запустили шесть ракет класс земля-воздух, не направленных против какой-либо цели, вероятно, без определенного направления», – передает его слова ТАСС.

Маккензи заявил, что при таком запуске ракеты становятся баллистическими, они летят до тех пор, пока не взорвутся в воздухе. По его мнению, это показывает «весьма серьезные нарушения в работе сирийских средств ПВО».

Об инциденте в ночь на вторник сообщило сирийское агентство САНА – тогда средства ПВО ВС Сирии сработали по ошибке. Перед этим утверждалось, что они якобы отразили два ракетных удара, нанесенным по аэродромам Шайрат и Думейр. Однако тревога оказалась ложной.