Си Цзиньпин потребовал от Мэй объективного расследования «химатаки» в Сирии

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил о необходимости проведения объективного расследования предполагаемого использования химического оружия в Сирии.

«Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Терезой Мэй заявил, что предполагаемая химическая атака в Сирии нуждается во всестороннем, справедливом и объективном расследовании», – передает РИА «Новости» сообщение агентства «Синьхуа».

Напомним, ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

В ответ на якобы произошедшую «химатаку» США, Британия и Франция в субботу выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права.