Доказано участие педиатра Аспергера в нацистской программе

Австрийский психиатр и педиатр Ганс Аспергер направлял часть пациентов в венскую детскую клинику «Ам Шпигельгрунд», где нацисты занимались эвтаназией людей с расстройствами психики и умственными отклонениями.

Исследование, доказывающее это, сделал специалист Венского медицинского университета Эрвиг Кцех, передает РИА «Новости».

В работе Кцеха приводится анализ личных записей Аспергера, политических отчетов нацистов и различных медицинских документов, в частности, из клиники «Ам Шпигельгрунд», которые считались уничтоженными в годы Второй мировой войны.

Документы свидетельствуют, что Аспергер активно сотрудничал с нацистской программой умерщвления «Т4» и лично направлял часть своих пациентов с умственными и психическими отклонениями в «Ам Шпигельгрунд», где проводилась эвтаназия.

В исследовании говорится также, что Аспергер был членом ряда организаций, связанных с Национал-социалистической немецкой рабочей партией, и публично выступал за политику расовой чистоты.

Полученные даты заставляют пересмотреть представление об Аспергере как о противнике нацизма и защитнике своих пациентов.

Кцех отметил, что австрийский ученый «смог приспособиться к нацистскому режиму и был вознагражден за свои заявления о лояльности карьерными возможностями». Также Аспергер «зачастую использовал очень грубые формулировки при диагностировании своих пациентов (...), что противоречит мнению о том, что он пытался защитить детей, которых лечил, приукрашивая их диагнозы».

Ганс Аспергер – открыватель наиболее легкого расстройства аутистического спектра, который в честь него был назван синдромом Аспергера.