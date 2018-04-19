В России создадут национальный стандарт дорог

Национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог появится в России, сообщил президент Ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров на круглом столе в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

«Мы договорились с «Евроцементом», который финансирует разработку документа..., и следующий шаг – должен появиться фактически национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог», – приводит его слова ТАСС.

Быстров сообщил, что задача по созданию общих типовых конструкций нужна, чтобы «прекратить псевдорасчеты, которые ведут люди во многих субъектах».

По его словам, в частности, это практикуется в Германии, где отдельные расчеты производят только для дорог высоких категорий.

Создание такого документа с типовыми конструкциями необходимо уже в этом году, подчеркнул Быстров. «В том числе и потому, что кадров в 80 регионах, чтобы решать эти задачи, сегодня нет» – подчеркнул он.

Между тем, в России регламентируют повторное использование асфальта при ремонте дорог.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Тема мероприятия – «Будущее мира. Будущее России».