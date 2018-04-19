Депутаты Рады подрались после эфира на ТВ

Внефракционный депутат Верховной рады Сергей Мельничук и его экс-коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько устроили драку после эфира на украинском телеканале NewsOne.

Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции «Радикальной партии». Видео приводит телеканал NewsOne на YouTube:

«Еще во время эфира нардепы довольно напряженно общались друг с другом. Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира, произошла драка», – следует из сообщения на сайте телеканала.

Линько заявил, что не намерен писать заявление в полицию на Мельничука, хотя его нос, вероятно, сломан.

Мельничука исключили из фракции «Радикальной партии» еще в феврале 2015 года. Как объяснили тогда радикалы, «Мельничук был исключен за действия, дискредитирующие депутата».

Напомним, в марте депутаты Верховной рады Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко устроили драку в студии украинского «5 канала».