Киев пообещал решить вопрос с жильем для покинувших Крым военных

Председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз пообещала уже в мае решить вопрос предоставления жилья военным, которые покинули Крым.

По словам Фриз, она с удивлением узнала о письме моряков. Депутат отметила, что занималась этим вопросом, ездила в Одессу и общалась с министром обороны по решению вопроса обеспечения жильем военных, они с министром «наметили пути решения». Но для решения требовалось время, поскольку в мае этого года ожидалось введение в эксплуатацию нового жилья для военных.

«Ни со стороны министра, ни мной, ни со стороны моего офиса военнослужащим ВМС не сообщалось о прекращении работы над их обращением или о невозможности решения их вопроса. Убеждена, что вопрос обеспечения жильем военных-моряков, которые вышли из Крыма, будет решен», – написала она в Facebook.

Письмо моряков Фриз назвала эмоциональным, заверив, что «жилищный вопрос всех военнослужащих, которые вышли из Крыма, будет решен».

В среду офицеры ВМС Украины, покинувшие Крым еще в 2014 году, написали открытое письмо президенту страны Петру Порошенко с просьбой наконец предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове, пригрозив в противном случае обратиться с этим вопросом к России.