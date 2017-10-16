Офицеры «москитного флота» собрались бежать в Крым

Открытое письмо офицеров ВМСУ Петру Порошенко показывает, что Украина не слишком-то заботится о своих защитниках. Покинувшие Крым ради службы киевским властям моряки отчаялись получить новое жилье и пригрозили президенту бегством в Россию. Учитывая, до чего довели украинские власти свою страну, моряки вполне способны выполнить свои угрозы, считают эксперты.

Офицеры ВМС Украины, покинувшие Крым еще в 2014 году, написали открытое письмо президенту страны Петру Порошенко с просьбой наконец предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове, пригрозив в противном случае обратиться с этим вопросом к России.

«Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса, что подвергает опасности как жизнь самих военнослужащих, так и жизни наших семей», – говорится в обращении, текст которого приводит «Думская».

По словам офицеров ВМСУ, в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив на полуострове свое имущество и служебное жилье. Однако власти Украины до сих пор не сделали ничего для обеспечения их квартирами.

«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», – говорится в письме.

Обращение подписали 35 человек, в основном это старшие офицеры.

Напомним, при этом украинские политики регулярно продолжают заявлять о готовности громить российскую армию под Симферополем и дойти чуть ли не до Москвы. Прошлой осенью в ВМСУ с гордостью заявляли об отработке новой для себя тактики применения «москитного флота» (когда боевые катера атакуют крупную цель сразу с нескольких сторон), выразив надежду, что это поможет им вскоре отбить у россиян расположенные в Черном море газодобывающие платформы, отошедшие РФ в результате воссоединения с Крымом. Кроме того, Киев при любом удобном случае говорит о своем желании вступить в НАТО.

Однако в реальности вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы. В украинской армии растет число небоевых потерь, в том числе из-за большого числа суицидов, ПВО не способна полноценно прикрывать территорию страны, ВВС остро не хватает самолетов. У флота Украины почти не осталось кораблей, а для тех, что появляются – в основном различных боевых катеров – нет современных систем вооружения. Да и курс на НАТО в основном сконцентрирован на изучении офицерами натовской тактики и английского языка. Теперь же моряки, не изменившие украинской присяге и воевавшие за Украину, вовсе дошли до того, что вынуждены выпрашивать у правительства себе жилье методом шантажа.

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«Сложившаяся ситуация лишний раз демонстрирует наличие огромного разрыва между декларируемыми и реальными целями и планами киевских «верхов». Если взглянуть на международные рейтинги лучших армий мира, публикуемые западной компанией Global Firepower, то в 2013 году «разваленная Януковичем» армия находилась на 21-м месте, а в 2018 году – на 29-м месте. Притом с 2014–2015 годов на сектор обороны и безопасности расходуется пять и более процентов от ВВП, что сравнимо с показателями зажиточных аравийских монархий. Напрашивается очевидный вывод, что расходы на силовой блок являются огромной «кормушкой» для властей предержащих, и необеспечение жильем покинувших Крым военных моряков наглядно это демонстрирует», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Денис Гаевский.

«В условиях де-факто стартовавшей предвыборной кампании киевским властям желательно, конечно, предоставить жилье морякам, сумев выжать из этого события максимальный пиар-эффект. Однако вариативность решений властей в этой ситуации высокая: наряду с вероятностью предоставления жилья нельзя исключать не только продолжения игнорирования проблем моряков, но и задействования против них уголовно-правовых инструментов ввиду упоминания ими возможности возвращения в Крым и принятия российского гражданства», – добавил Гаевский.

Бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов посочувствовал украинским морякам. По его словам, у каждого военного должен быть отец, который заботится о них. «А Порошенко не отец, а отчим, причем не только для военных, но и для всего украинского народа. Результат его деятельности – это личное обогащение. Все вокруг беднеют, а он здоровеет, финансово в том числе», – сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД.

В военно-морских силах Украины отказались комментировать обращение моряков к украинскому президенту с требованием решить квартирный вопрос, но и не стали опровергать сам факт обращения к Порошенко. «Проблема с жильем действительно есть. В другом случае офицеры писем бы не писали. Но комментировать это нам бы не хотелось. Обращение было в адрес администрации президента. Думаем, что ответить лучше ей», – приводит слова представителя ВМС Украины сайт «Обозреватель».

«Украинские моряки, которые покинули Крым, – это настоящие патриоты Украины. У них сегодня могут быть проблемы, они могут обращаться к главнокомандующему, и это нормально. Но то, что они перейдут на сторону агрессора – это невозможно в принципе», – заявил газете ВЗГЛЯД замглавы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Андрей Гончаренко.

«Серьезно они этим угрожать не могут, это невозможно, и я в это не верю. Кроме того, это вообще-то государственное преступление, измена Родине с соответствующим наказанием, и никто в таком расписываться не будет. Что касается решения этой проблемы, Украина ее будет решать», – подчеркнул Гончаренко.

Комоедов рассказал, что знал много украинских военных, «так как рядом проходили службу». По его мнению, им действительно следует выполнить свою угрозу и уехать в Россию.

«Ребята ошиблись. Порошенко ничего не предоставит им. Поэтому пусть возвращаются в свои дома и квартиры, которые они оставили в Крыму, и становятся русскими людьми», – подчеркнул собеседник.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков назвал вполне реальным сценарий, при котором украинские моряки решат обратиться к России с просьбой предоставить им гражданство и возможность вернуться в Крым. «На Украине запредельно несправедливое общество. Кучка воров продолжает нещадно грабить эту страну, и моряки видят это. Поэтому они могут вернуться в Крым», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что, когда Украина только вышла из состава СССР, ее экономический потенциал равнялся германскому. «Германия оказалась экономическим лидером Европы, а Украина – полностью разгромленной. Вот к чему привели так называемые эффективные менеджеры», – посетовал Сивков.

Адмирал Комоедов напомнил, что Россия в свое время сталкивалась с похожими проблемами, однако их удалось успешно преодолеть. В переходный период после развала СССР трудности с жильем испытывали российские моряки-черноморцы, а государству в тот момент было не до их проблем, рассказал он, добавив, что кроме жилищных трудностей у военнослужащих были также перебои с зарплатой.

«Как мне кажется, Ельцину Черноморский флот поначалу был обузой. А когда возникла необходимость во флоте, все стало по-другому. Когда я был командующим ЧФ, у меня даже был резерв жилья. Мы построили его благодаря Министерству обороны, московскому правительству и лично Юрию Лужкову (был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы). Мы обеспечили жильем, по сути, весь флот», – напомнил Комоедов.

По его словам, жилье в Севастополе также было предусмотрено для экипажей переводимых кораблей из других флотов, например с Балтики. «Была построена школа, филиал МГУ, отремонтирован детский сад. Жилье построили – служи не хочу. В черноморском филиале МГУ была даже квота для моряков-черноморцев», – подытожил адмирал.