Швейцария раскритиковала заявления Лаврова по делу Скрипаля

Заместитель постпреда Швейцарии при ОЗХО Надин Оливьери Лозано заявила, что швейцарская лаборатория Шпиц не составляла доклад об анализах по делу Скрипаля в том виде, как его представило министерство иностранных дел России.

«Мое правительство хотело бы выразить непонимание в связи с заявлением России о выбранной швейцарской лаборатории в Шпице», – приводит ОЗХО заявление Лозано, передает «Интерфакс».

Лозано сказала, что утверждения, подобные заявлению российского МИДа, «абсолютно неприемлемы». По ее словам, швейцарской стороне непонятно, «как можно было сделать подобное заявление».

«Вне зависимости от того, действительно ли лаборатория Шпиц была выбрана для проведения работы, доклад лаборатории об анализах не был бы составлен таким образом и не содержал бы таких формулировок, которые якобы являются цитатой из доклада лаборатории в Шпице», – отметила она.

Заместитель постпреда Швейцарии добавила, что «такие действия» ослабляют доверие и целостность ОЗХО.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ.

Москва обратилась в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери не была принята во внимание.