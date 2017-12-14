СМИ: Наносившая удары по Сирии американская АПЛ обманула российскую лодку-охотника

Американская подлодка класса «Вирджиния» «Джон Уорнер» перед нанесением удара по Сирии уклонилась от российской субмарины, которая «охотилась» за ней и британской подводной лодкой, заявили СМИ со ссылкой на американского военного эксперта Брайана Кларка.

По его словам, «Джон Уорнер» смог уйти от российской подлодки. Кларк отметил, что эта операция позволит американским военным получить информацию о способностях такого конкурента, как Россия, противостоять США, сообщает USNI.

Кроме того, издание утверждает, что американские ракеты JASSM-ER запустили также с двух бомбардировщиков B-1B, которые оказались вне пределов досягаемости российских систем ПВО. Все эти ракеты якобы достигли своих целей.

Для B-1B, как и для «Джона Уорнера», эта операция была боевым дебютом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сообщениях британских СМИ, которые заявили о якобы игре российской подлодки в «кошки-мышки» с британской субмариной. Именно действия российских военных кораблей якобы сорвали удар британской АПЛ по Сирии, однако реальная причина связана, скорее всего, с проблемами самого флота Соединенного Королевства.

Эксперты заметили, что сам факт преследования не был чем-то необычным. Более того, судя по утверждениям британских СМИ, преследованием занимались российские дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка» или ее более ранняя модификация «Палтус». Британская подлодка, как и американская «Джон Уорнер», атомная. Эксперты отмечали, что у АПЛ скорость выше, и дизельная подлодка не в состоянии долго преследовать атомную. Преследование могло бы продолжаться не более часа, что ставит под сомнение достоверность истории, о которой пишут британские и американские СМИ.