Макаревич предложил радикальные меры по борьбе с Telegram

Если полумеры по отключению Telegram не помогают, необходимо выключить все электричество в стране, считает музыкант Андрей Макаревич.

По словам лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, для отключения мессенджера Telegram требуются радикальные меры. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают – надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. Валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле – вдруг Трамп позвонит?».

Ранее стало известно, что блокировка Telegram отразилась на иностранных пользователях YouTube.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. Во вторник, 17 апреля, юристы Telegram обжаловали решение в Мосгорсуде.

В Telegram отказались идти на уступки российским спецслужбам, которым администрация Telegram должна была предоставить ключи шифрования. Юристы Telegram сообщили, что выполнить требования ФСБ по технически невозможно.