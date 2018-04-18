В Совфеде объяснили необходимость поставок С-300 в Сирию

Поставки Россией в Сирию С-300 и подготовка сирийских военных отвечают нынешней ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Поставки С-300 отвечают сложившейся ситуации. Причем создание в САР высокоэффективной эшелонированной системы ПВО, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов, при помощи России возможно уже сейчас», – передает ТАСС слова Бондарева на заседании Совфеда.

Он отметил также, что уже в настоящее время возможно создать в Сирии высокоэффективную противовоздушную оборону.

«Создание в Сирии эшелонированной высокоэффективной противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов от ударов средств воздушного нападения при помощи России, возможно уже сейчас», – сказал Бондарев.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.