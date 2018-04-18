Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 20 копеек и составил 61,75 рубля, курс евро поднялся также на 20 копеек – до 76,33 рубля.

Стоимость нефти с утра растет до 72,06 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».