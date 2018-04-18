Россияне спокойно отнеслись к росту курсов валют

Большинство россиян (60%) не обеспокоены нынешним ростом курсов евро и доллара, а две трети граждан не собираются предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания доллара, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит... Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», – передает РИА «Новости» материалы опроса.

По данным социологов, если рост продолжится, 12% опрошенных планируют потратить деньги на мелкие покупки и повседневные нужды, 8% собираются вложить накопления в недвижимость или другие дорогие вещи, а 2% хотят поменять рубли на доллары или евро.



При этом 66% не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты.



В материалах опроса указывается, что россияне чаще склонны объяснять снижение курса рубля новыми антироссийскими санкциями со стороны США.



«Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями», – говорится в материалах опроса.



По данным социологов, 8 % опрошенных связали снижение курса рубля с внешнеполитической обстановкой, 6 % с изменением цен на нефть, еще столько же опрошенных видят причину в российской экономике.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12-13 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.