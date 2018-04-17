Выпускавшее Ан-140 российско-украинское предприятие признано банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом ЗАО «Совместное предприятие Международный авиационный проект-140», которое выпускало самолеты Ан-140, следует из данных суда.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», – приводит РИА «Новости» решение суда.

Речь идет о совместном российско-украинском предприятии. В июле 2017 года самарский авиазавод «Авиакор» подал иск с требованием признать его банкротом из-за долга в 196 млн рублей.

Соглашение о развитие программы Ан-140 между администрацией Самарской области, ОАО «Авиакор – авиационный завод» и Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) было подписано в августе 2003 года. Тогда же было создано СП «МАП-140», которое производило и реализовывало самолеты Ан-140. Производство велось в Самаре.

В 2015 году самарский авиационный завод приостановил производство Ан-140 из-за Украины.

Ан-140 – это турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, который может перевозить до 52 пассажиров на расстояния до 2,3 тыс. километров.