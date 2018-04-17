Умер режиссер Владимир Тыкке

В Петербурге на 75-м году ушел из жизни главный режиссер театра «Балтийский дом» Владимир Тыкке.

«Театр-фестиваль «Балтийский дом» с прискорбием сообщает, 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке», – говорится в сообщении на сайте театра.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Владимир Тыкке родился 26 октября 1943 года в Ленинграде. В 1965 году окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1982 году окончил его режиссерский факультет.

Был профессором Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, заведовал кафедрой режиссуры и мастерства актера.

С 2015 года Владимир Тыкке являлся худруком направления «Театральное искусство» в Международной Академии Музыки Елены Образцовой.