Захарова негативно высказалась о блокировке Telegram

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила против закрытия Telegram, в котором у ведомства было два канала.

Недовольство Захаровой вызвал не только сам факт блокировки мессенджера, но и то, как это проводится: «без подробного объяснения, что происходит, и мотивации», – передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Дождь».

По словам Захаровой, МИД вел в мессенджере два канала – на русском и английском языках, и сейчас ведомство было вынуждено перенести их на другую платформу.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют пользователям Telegram обходить блокировку мессенджера, и также блокирует их, в итоге может быть ограничен доступ к более чем 1 млн IP-адресов. По состоянию на 16.00 мск вторника Роскомнадзор заблокировал около 16 млн IP-адресов, связанных, по мнению ведомства, с Telegram.

Напомним, в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.