Умер актер Андрей Невраев

На 69-ом году жизни скончался актер Андрей Невраев; его похороны состоялись во вторник.

Невраев скончался в субботу, 14 апреля. Прощание с ним состоялось 17 апреля в Николо-Архангельском крематории, передает «Национальная служба новостей».

О причине смерти актера не сообщается.

Андрей Невраев известен по ролям в фильмах и сериалах «Бедная Саша», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Москва. Центральный округ», «Красная площадь», «Штрафбат», «Гибель Империи», «Царь», «Закрытая школа», «София» и других.