Мужчина умер в машине ППС в Магадане

В Магадане начата проверка по факту гибели 26-летнего мужчины в служебном автомобиле ППС, сообщает СУ СК по региону.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, в воскресенье, 15 апреля, в полицию поступил вызов о семейном конфликте в одной из квартир дома по улице Гагарина. Туда выехал наряд сотрудников МВД.

«Прибыв на место сотрудниками полиции был установлен 26-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и не желал подчиняться законным требованиям стражей порядка прекратить свои противоправные действия», – отмечается в сообщении СУ СК.

Полицейские решили доставить мужчину в ОМВД по городу Магадану. По пути, как отмечают следователи, задержанный стал жаловаться на плохое самочувствие, «в связи с чем сотрудниками полиции был доставлен в травмпункт, где врачами была констатирована его смерть».

По факту произошедшего следствие начало проверку, назначена судмедэкспертиза, проводятся опросы лиц.

«По результатам предварительного исследования трупа смерть наступила от острого отравления этиловым спиртом. Признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти юноши, в ходе исследования трупа не обнаружено», – резюмировали в магаданском СУ СК.