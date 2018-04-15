После скандала в матче «Реал» – «Ювентус» семье судьи начали поступать угрозы

Британский футбольный судья Майкл Оливер и его супруга начали получать угрозы после того, как англичанин поставил спорный пенальти и удалил вратаря итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в матче с мадридским «Реалом» в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщают СМИ.

Так как судья не зарегистрирован в соцсетях, болельщики оставляют угрозы, в том числе смертельные, на странице жены Оливера Люси в Twitter. После игры номер Люси появился в соцсетях, и на телефон также стали приходить оскорбительные сообщения. Сейчас номер не работает, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Полиция начала расследование в связи с этими сообщениями. Также полицейские изучают сведения о том, что болельщики стучали в дверь дома Оливеров и кричали оскорбления.

Угрозы начали появляться после скандала в матче «Реал» - «Ювентус». Итальянская команда проиграла первый матч на своем поле со счетом 0:3, однако в ответном матче на поле противника сенсационного вела с таким же счетом. Матч должен был перейти в дополнительное время, однако на последней минуте судья поставил в ворота туринцев пенальти, который многие считают неоднозначным.

После этого Буффон и его партнеры по команде бросились спорить с арбитром, и Оливер удалил вратаря – капитана команды, который, скорее всего, проводит последний сезон в карьере.