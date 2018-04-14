Франция заявила о разрушении большей части сирийского «химарсенала»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о результатам субботнего авиаудара США и коалиции по сирийской территории.

«Во всяком случае, большая часть их химического арсенала была разрушена», – сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу министерство обороны Франции опубликовало секретный доклад о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия в Сирии. В документе говорится, что с 2013 года сирийские власти якобы сохраняют подпольную программу по химическому оружию. При этом Париж признается, что такие выводы сделаны на основе фотографий из социальных сетей и СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи спросила, почему французские власти молчали все эти годы, не обращались со своими данными в ООН и другие международные организации.

Напомним, «химатака» в сирийском городе Дума, о которой трубили западные СМИ, стала предлогом для ударов США, Британии и Франции по сирийской территории в ночь на субботу. При этом сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет западной коалиции. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО.