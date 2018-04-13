Лавров обсудил с главой МИД Нидерландов «химатаку» в Сирии и дело Скрипалей

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок рассказал, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве обсуждалось якобы имевшая место «химатака» в Сирии и ситуация вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

«Мы говорили о роли России в Сирии и на Украине, говорили о деле Скрипалей. Конечно, Сирия сегодня у всех на устах», – приводит его слова РИА «Новости». Голландский министр отметил, что «найти точки соприкосновения непросто».

Блок подчеркнул, что Нидерланды не приветствуют использование химического оружия в каком-либо виде, и выразил поддержку независимому расследованию со стороны ООН в Сирии.

Лавров, в свою очередь, сообщил, что Россия подробно изложила нидерландской стороне свою позицию по расследованию крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года. «Мы подробно изложили те шаги, которые многократно предпринимала российская сторона», – заявил Лавров.

Напомним, Дамаск выдал визы экспертам ОЗХО, направленным в Сирию для расследования якобы случившейся химической атаки в Думе. Эксперты ОЗХО приступят к работе в Сирии в субботу, 14 апреля.