Скорость Гольфстрима достигла минимума за полтора тысячелетия

Океанологи проанализировали скорость северо-атлантических океанических течений и обнаружили, что с середины 20 века сила течений уменьшилась на 15%, достигнув самого низкого уровня за последние 1,6 тыс. лет.

Климатологи из Германии, Греции, Испании и США под руководством Левке Сезара из Потсдамского института провели изучение климатических изменений с помощью метода компьютерного моделирования. Ученые выяснили, что изменение распределения температуры по поверхности океана может служить показателем замедления меридиональных течений в северной Атлантике, сообщает N+1 со ссылкой на Nature.

По мнению океанологов, подобный процесс приводит к повышению температуры поверхности океана вблизи восточного побережья Северной Америки. При этом к востоку от Гренландии температура понижается.

Ослабление течений связывают в первую очередь с таянием арктического льда и Гренландского ледяного щита. Из-за таяния в северной части Атлантического океана появились потоки менее соленой воды. Они привели к возмущению сложившейся системы течений и постепенному снижению скорости.

В другом исследовании на тему снижения скорости течения, проведенном Дэвидом Торнэлли и его коллегами, говорится об уменьшении скорости потока течений моря Лабрадор за 150 лет на 15–20%. Сейчас, по мнению ученых, скорость течений достигла самого низкого уровня за последние 1600 лет.

Среди наиболее влиятельных для климата Земли систем океанских течений ученые выделяют систему меридиональных северо-атлантических течений, включающую в себя движущиеся на север теплые и соленые поверхностные потоки – например, Гольфстрим. Также в эту систему входят более тяжелые и холодные глубинные течения, которые перемещаются в обратном направлении.