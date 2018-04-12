Генпрокуратура попросила Германию выдать ключевого фигуранта «кокаинового дела»

Генпрокуратура России направила запрос в Германию о выдаче главного фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука.

«Генеральной прокуратурой в связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о задержании Ковальчука Андрея Федоровича, 10.12.1968, в Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей ФРГ 29 марта направлен запрос о его выдаче для привлечения к ответственности по ч. 3 ст. 30, пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России», – говорится в сообщении Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

Запрос находится на рассмотрении, отметили в ведомстве.

Напомним, вокруг посольства России в Аргентине разгорелся наркоскандал, когда российские и аргентинские спецслужбы провели секретную спецоперацию после обнаружения дипломатами в школе при посольстве около 400 килограммов кокаина.

По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов.

Ранее в ФСБ сообщили, что организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, его объявили в международный розыск по линии Интерпола. До этого Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск четвертого, ключевого фигуранта дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию – Андрея Ковальчука.