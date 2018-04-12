Официальный курс евро на пятницу снизился до 76,76 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 2,53 рубля и составил 76,7569 рубля, курс доллара уменьшился на 2 рубля – до 62,0659 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 рубля, составив 68,6769 рубля, следует из данных Банка России.