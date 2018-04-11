МИД осудил западную «авантюру» в Сирии

Губительные последствия «авантюристической линии» западных стран для международного мира и безопасности очевидны, заявил МИД России, комментируя позицию западной «тройки» постоянных членов СБ ООН по Сирии.

Москва приветствовала решение гендиректора техсекретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю направить специалистов в Думу, где якобы была совершена приписываемая Дамаску химатака, сообщается на сайте МИД России.

По мнению России, затягивание с выездом экспертов на место может привести к повторению предпринятой Вашингтоном «авантюры с нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат».

«На этом фоне» МИД выразил недоумение отказом западной «тройки» поддержать проекты резолюции по Сирии в СБ ООН. Российская сторона подозревает, что США и их союзникам не нужно расследование, так как виновные назначены заранее.

Напомним, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.