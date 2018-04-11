Небензя рассказал о том, как целуется с Хейли

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал об отношениях с иностранными коллегами, включая американского постпреда Никки Хейли.

«Я не ощущаю, что здесь как-то изменилось отношение к России на уровне простых граждан», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Небензя сообщил, что общается в основном с коллегами. Говоря об отношениях с Хейли и всей ее миссией, он сказал: «Отношения у нас, хотите – верьте, хотите – нет, по-человечески нормальные».

На вопрос, целуется ли он при встрече с Хейли или просто жмет руку, Небензя ответил: «Целуемся, целуемся».

Небензя напомнил, что уже говорил о хороших отношениях с Хейли. Он хотел бы, чтобы отношения между Россией и США «были такими же хорошими, как и наши личные отношения с Никки Хейли».